Мастеров своего дела определят в Заводоуковске на фестивале профессий

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Прием заявок на фестиваль профессий "Заводоуковский профи" ко дню рождения городского округа продлен до 15 июня, сообщил режиссер местного культурно-досугового центра Степан Меньшиков.

На него приглашают специалистов, работающих на предприятиях и в организациях Заводоуковска, индивидуальных предпринимателей.

"Хотим в том числе поддержать людей рабочих специальностей, показать молодежи, что есть настоящие профессионалы во всех сферах. Объяснить, что качество жизни людей зависит не от популярных блогеров, а от хороших электриков, сантехников, плотников, столяров, токарей", - подчеркнул он.

Изначально фестиваль задумывался в очном режиме, добавил Степан Меньшиков, но из-за ограничений пройдет онлайн. Поэтому про каждого участника снимут трехминутный видеоролик, в котором покажут значимость выбранной специальности.

Жюри выберет трех победителей, а народное голосование в соцсетях определит своего героя-профессионала. Всем им вручат грамоты и ценные призы в День области, 14 августа.

Подробности можно узнать в положении или по телефону 8-919-935-73-67.

Инна Кондрашкина