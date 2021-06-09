Тоболячка порубила топором своего сожителя
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Женщину, порубившую топором своего сожителя, осудят в Тобольске, сообщает Тюменский областной суд.
48-летняя безработная женщина поссорилась со своим сожителем. Он в ответ ударил ее кулаком в лицо. Тоболячка схватила на кухне топор и восемь раз ударила обидчика по голове и телу. Пострадавший получил многочисленные раны, в том числе открытый перелом лицевых костей черепа и носа.
Женщина вызвала скорую. Мужчине удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.