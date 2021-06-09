Тоболячка порубила топором своего сожителя

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, порубившую топором своего сожителя, осудят в Тобольске, сообщает Тюменский областной суд.

48-летняя безработная женщина поссорилась со своим сожителем. Он в ответ ударил ее кулаком в лицо. Тоболячка схватила на кухне топор и восемь раз ударила обидчика по голове и телу. Пострадавший получил многочисленные раны, в том числе открытый перелом лицевых костей черепа и носа.

Женщина вызвала скорую. Мужчине удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.