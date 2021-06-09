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Тоболячка порубила топором своего сожителя

Происшествия, 13:52 09 июня 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Женщину, порубившую топором своего сожителя, осудят в Тобольске, сообщает Тюменский областной суд.

48-летняя безработная женщина поссорилась со своим сожителем. Он в ответ ударил ее кулаком в лицо. Тоболячка схватила на кухне топор и восемь раз ударила обидчика по голове и телу. Пострадавший получил многочисленные раны, в том числе открытый перелом лицевых костей черепа и носа.

Женщина вызвала скорую. Мужчине удалось выжить благодаря вовремя оказанной медицинской помощи.

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# избиение , покушение на убийство , суд

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