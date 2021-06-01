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Александр Моор: "Изобретатели и рационализаторы делают мир прогрессивнее"

Губернатор, 09:12 26 июня 2021

news.utmn.ru | Фото: news.utmn.ru

День изобретателя и рационализатора - праздник тех, кто, благодаря знаниям, точным расчетам и вдохновению, создает новое оборудование, совершенствует технологии, делает мир прогрессивнее.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников инженерных специальностей и научных сотрудников с их профессиональным праздником.

По словам главы региона, в Тюменской области, где развиваются новые производства, появляются научно-технические и учебные центры, сегодня важны и востребованы компетенции, ум и смекалка изобретателей. Открытия, стремление созидать новейшие продукты выводят область в число лидеров в сфере разработки и внедрения конкурентоспособных, современных производств.

"Спасибо вам за ваши золотые руки, пытливый ум, яркие, креативные идеи и инициативы! Желаю здоровья и творческих успехов, реализации намеченных целей, решения всех сложных задач! Счастья и благополучия вам и вашим близким", - сказал Александр Моор.

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# Александр Моор , День изобретателя и рационализатора

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