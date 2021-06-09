Вадим Шульц: вакцинация от COVID-19 придает уверенности в себе

Фото: департамент здравоохранения Тюменской области Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Вакцинация от COVID-19 делает человека более защищенным и придает уверенности в себе. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом "Тюменской линии" житель областной столицы Вадим Шульц.

"По образованию я - ветеринарный врач, поэтому меня не надо было агитировать за вакцинацию. Я прекрасно понимаю ее важность и необходимость в период пандемии - как для каждого отдельного человека, так и для общества в целом", - подчеркнул Шульц. Он привился вакциной "Спутник V" еще в апреле.

По словам Вадима Шульца, вакцинация прошла для него практически без последствий. Легкое недомогание он чувствовал два дня после введения первого компонента вакцины, и один день - после второй инъекции.

"Человек, не прошедший вакцинацию, рискует не только заразиться сам, но и принести инфекцию в свою семью. Поэтому я рад, что избавил себя и своих близких от этой угрозы. Впрочем, все мои родные уже вакцинировались", - рассказал он.

Вадим Шульц призвал всех, кто еще не прошел вакцинацию, сделать это безотлагательно. Тем более, что сегодня для этого нужно совсем немного времени.

Евгений Бабенко