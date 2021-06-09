Заместителю губернатора Андрею Киселеву ввели первый компонент вакцины от коронавируса

Фото: @dioto_official Фото: @dioto_official

Первый компонент вакцины против COVID-19 поставил заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента имущественных отношений Андрей Киселев. О своих впечатлениях он рассказал на официальной странице департамента в Instagram.⠀

"Почти год назад я переболел COVID-19 и, к сожалению, заболел не только я, но и мои близкие. Болезнь непростая, коварная. Поэтому вакцинация стала моим осознанным выбором. Так я хочу обезопасить не только себя, но и свою семью, коллег. По физическим ощущениям — как обычная прививка от гриппа, а вот настрой после вакцинации отличный", - написал Андрей Киселев.

Евгений Бабенко