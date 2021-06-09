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Тюменцы получили перерасчет за некачественную воду

Общество, 17:41 09 июня 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Жильцам 11 домов в Тюмени пересчитали плату за воду, которая не соответствовала нормам, сообщает региональная прокуратура.

Предприятием "Тюмень Водоканал" зафиксировало случаи несоответствия воды гигиеническим нормативам. Так, жителям одного из домов поставлялась вода с превышением уровня железа в 2,6 раза, а уровень мутности превышал норматив в 1,6 раза.

При предоставлении коммунальной услуги ненадлежащего качества размер платы за такую услугу подлежит уменьшению. Однако проверка показала, что "Тюмень Водоканал" перерасчет за коммунальную услугу собственникам жилых помещений произвел не в полном объеме.

По результатам рассмотрения иска жителям 11 домов пересчитали плату за холодное водоснабжение на сумму более 280 тыс. рублей. Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

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# прокуратура , Тюмень Водоканал

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