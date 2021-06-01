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В Ялуторовске демонтируют старую городскую железнодорожную ветку

Общество, 14:13 10 июня 2021

администрация Ялуторовска во ВКонтакте | Фото: администрация Ялуторовска во ВКонтакте

5 км железнодорожной ветки демонтируют в Ялуторовске. Как пояснили в администрации города, пути не эксплуатируют много лет.

"Ветка использовалась, когда у нас функционировали заводы КСМ и ЖБИ. Они не работают около десятка лет, а ветка, идущая через весь город, создает много неудобств. Ее демонтаж позволит "пробить" дороги и разгрузить движение на улицах. Что будет с остальным участком, сейчас размышляем. Возможно, там пройдет тротуар или велодорожка, либо землю передадут живущим рядом людям. Мы предлагаем горожанам высказать свое мнение", - пояснил сотрудник пресс-службы администрации Ялуторовска Сергей Назаров.

Ожидается, что демонтаж железнодорожной ветки завершится к концу июля. Затем все поступившие предложения могут быть вынесены на градостроительный совет. Решение о дальнейшей судьбе территории примут с учетом мнения горожан и возможностей бюджета муниципалитета.

Предложения можно высказать по телефону +7(34535) 2-04-76 и на странице администрации во ВКонтакте.

Татьяна Ковалева

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# голосование , демонтаж , Ялуторовск

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