Двое человек с COVID-19 скончались в Тюменской области за сутки

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области ВКонтакте

Двое человек с коронавирусной инфекцией умерли в Тюменской области. За сутки зафиксировано 54 новых случая болезни, 51 пациент выздоровел.

Всего в России выявлено 11 тыс. 699 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 15,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 383 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 10 тыс. 96 человек.

В Москве заболели 5 тыс. 245 человек, в Санкт-Петербурге - 859, в Московской области - 801.

В Свердловской области выявили 112 случаев, в Челябинской области - 86, в Ханты-Мансийском автономном округе - 63, в Курганской области - 28, в Ямало-Ненецком автономном округе - 20.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 5 млн 167 тыс. 949 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 125 тыс. 278 летальных исходов, выздоровели 4 млн 771 тыс. 995 человек.