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Школьник из Исетского района помог потушить пожар

Общество, 13:51 10 июня 2021

ГУ МЧС России по Тюменской области | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области

Девятилетний школьник Артем Сохраннов помог потушить пожар в с. Исетское, сообщает ГУ МЧС России по Тюменской области.

В частном секторе вблизи жилых строений загорелся тополиный пух. Пожар пытались потушить несколько человек, которые звали очевидцев на помощь. Школьник бросился на подмогу. Ему дали лопату, и он начал закидывать пламя песком.

"В тот день я отпросился у родителей на велопрогулку в старую часть села. Когда свернул на улицу Тюменскую, увидел клубы дыма. Взобрался на горку, где обнаружил еще большее возгорание. Тополиный пух горел очень быстро, огонь подбирался к постройкам, большинство из которых деревянные. Через некоторое время пожар потушили", - рассказал Артем Сохраннов.

Сотрудники местной пожарно-спасательной части и 24-го пожарно-спасательного отряда отметили грамотные действия школьника и планируют его поощрить .

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# Исетский район , пожар

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