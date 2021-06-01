20 телекомпаний выпускают сюжеты для программы "Большая область"

| Фото: телеканал "Тюменское время" | Фото: телеканал "Тюменское время"

Программа "Большая область" выходит на телеканале "Тюменское время" более полутора лет. Популярную передачу смотрят не только в Тюменской области, но и в ХМАО и ЯНАО, сообщает телеканал.

Зрителям ХМАО программа доступна для просмотра на телеканале "Наши Города" в городах Когалым, Урай, Покачи и Лангепас. В ЯНАО телеканал "Ямал-1" вещает "Большую область" на Ноябрьск, Муравленко, Новый Уренгой, Салехард и Губкинский. На юге региона программа выходит на телеканалах "Тюменское время" и ОТР.

Особенно интересным для зрителей становится то, что в передачу попадают оригинальные сюжеты более чем из 20 телекомпаний региона.

"В эфире звучат голоса именно корреспондентов северных и южных компаний. Вопрос, конечно, дискуссионный, но я полагаю, что в этом есть часть успеха программы. Зрители слышат свежие голоса, и видят новые лица", - рассказал редактор программы Дмитрий Цепелев.

Ведут программу известные тюменским телезрителям Андрей Жилин и Иван Стрижов.

Увидеть "Большую область" можно также на официальном аккаунте телеканала "Тюменское время" на YouTube.