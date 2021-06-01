Тюменцам покажут, как работать с новыми медиа в маркетинге

| Фото: из сообщества "Фиджитал" во ВКонтакте | Фото: из сообщества "Фиджитал" во ВКонтакте

Участники проекта "Новые медиа в маркетинге" посетят образовательную программу от федеральных спикеров и разместят свои работы на улицах Тюмени. Присоединиться может любой желающий, сообщает пресс-служба медиашколы “Фиджитал”.

Проект пройдет в формате арт-мастерской для креаторов и IT-специалистов. Участники получат необходимые ресурсы, вместе с экспертами доработают свои задумки и воплотят их в жизнь. Отбор пройдут всего 20 идей. Лучшие реализуют и покажут жителям Тюмени.

“Мы с командой проекта "Фиджитал" решили, что цифровое искусство должно быть не только в выставочных залах пространств Тюмени, но и в городской среде. Работы участников арт-мастерской появятся на видеоэкранах и стендах для афиш. Надеемся, что создателям удастся внести в эту коммуникацию горожан со средой современные технологии: интерактивный дизайн, дополненную реальность и генеративную графику", — поделилась куратор общественных пространств и проектов молодежной политики Тюменской области Юлия Каргаполова.

Идеи участники доработают с экспертами арт-мастерской. Среди них программный директор медиашколы "Фиджитал", участник художественной резиденции CEC ArtsLink в США, который создал проект с виртуальной реальностью в минивэне, медиахудожник Ильдар Якубов, художник-исследователь, практикующий специалист в области новых медиа, магистр Digital art Евгений Лукута, программист и разработчик игр, владеющий Python, Java и другими языками, Виталий Демин.

Заявку на участие можно подать до 21 июня по ссылке. Размещение работ на улицах города станет серией событий перед международным театральным фестивалем "Сны улиц". Он пройдет в Тюмени в июле. В 2021 участниками фестиваля станут театры из Тюмени, Санкт-Петербурга, Москвы и Альметьевска.