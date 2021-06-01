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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области в условиях ЧС потушили более 180 лесных пожаров

Общество, 11:52 11 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В условиях ЧС, при рекордной жаре до +30 С и выше, длительном отсутствии осадков и порывах ветра до 80 и более км/ч в Тюменской области потушено более 180 лесных пожаров, в том числе более 150 - в зоне лесоавиационных работ.

Это, сообщается на сайте "Авиалесоохраны", позволило с 9 июня снять режим ЧС регионального уровня, действовавший в Тюменской области с 11 мая.

Действенную помощь лесным службам Тюменской области в стабилизации обстановки оказали около 450 авиапожарных Федеральной, Свердловской, Ханты-Мансийской Авиалесоохраны и специалистов Ямало-Ненецкого автономного округа.

На 10 июня в Тюменской области проводятся работы по тушению 14 пожаров на землях лесного фонда на площади, пройденной огнем 1 301 га, в том числе локализовано 10 пожаров на площади, пройденной огнем 976 га. Помощь региону в тушении продолжает оказывать крупная группировка сил авиапожарных Федеральной Авиалесоохраны.

Тюменской области поручено обеспечивать вывод федеральных сил с учетом динамики лесопожарной обстановки и возможных рисков ее ухудшения. В предстоящие выходные и праздничные дни с 12 по 14 июня на территории региона ожидается жара до +30°С.

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# пожароопасный сезон

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