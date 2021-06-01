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В Тюмени дебютанты поборются за Кубок по бидиблдингу

Спорт, 09:13 15 июня 2021

Федерация бодибилдинга России | Фото: Федерация бодибилдинга России

Первый летний Кубок по бодибилдингу состоится в Тюмени 26 июня, сообщает региональная федерация по бодибилдингу.

Соревнование пройдет на набережной возле "Конторы пароходства". Посмотреть на тюменских спортсменов смогут все желающие.

За кубок SUMMER CUP 2021 сразятся новички и дебютанты. Соревнование проводится в трех абсолютных категориях: фитнес-модель, фитнес-бикини и пляжный бодибилдинг.

Победители и призеры будут награждены кубками, медалями, дипломами и ценными призами. Главный судья соревнований - заслуженный мастер спорта Элина Гоок.

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