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В Тобольске придумают логотип "Отрядов мэра"

Общество, 18:03 14 июня 2021

администрация Тобольска | Фото: администрация Тобольска

Конкурс на создание оригинального логотипа "Отрядов мэра" стартовал в Тобольске, сообщает городская администрация.

Принять участие в конкурсе приглашаются подростки и молодежь города в возрасте от 14 до 30 лет. Заявки от авторов принимаются до 20 июня по электронной почте: prof@crmpp-tob.ru.

Онлайн-голосование за победителя из числа финалистов пройдет с 21 по 23 июня 2021 года в группе "Отряды мэра" в социальной сети ВКонтакте.

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# отряды мэра , Тобольск

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