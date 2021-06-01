Житель Армизонского района заплатит 770 тысяч рублей за два лесных пожара

| Фото: прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Более 770 тыс. рублей выплатит житель Армизонского района за уничтоженный и поврежденный огнем лес, сообщает прокуратура Тюменской области

В октябре 2020 года 64-летний житель с. Раздолье развел в лесу костер, от которого загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на сосны.

Спустя несколько дней мужчина решил заночевать в лесу. Он развел костер и лег спать. Проснулся от сильного задымления и покинул место происшествия. В результате двух пожаров были уничтожены и повреждены сосны на площади 7,9 га.

Суд назначил подсудимому 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, удовлетворил иск прокуратуры района и взыскал с осужденного в пользу регионального департамента лесного комплекса всю сумму причиненного ущерба.