  • 11 июня 202111.06.2021пятница
  • USD72,1974
    EUR87,8065
  • В Тюмени 10..12 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Житель Армизонского района заплатит 770 тысяч рублей за два лесных пожара

Происшествия, 18:51 11 июня 2021

прокуратура Тюменской области | Фото: прокуратура Тюменской области

Более 770 тыс. рублей выплатит житель Армизонского района за уничтоженный и поврежденный огнем лес, сообщает прокуратура Тюменской области

В октябре 2020 года 64-летний житель с. Раздолье развел в лесу костер, от которого загорелась сухая трава, затем огонь перекинулся на сосны.

Спустя несколько дней мужчина решил заночевать в лесу. Он развел костер и лег спать. Проснулся от сильного задымления и покинул место происшествия. В результате двух пожаров были уничтожены и повреждены сосны на площади 7,9 га.

Суд назначил подсудимому 9 месяцев исправительных работ с удержанием 10% из заработной платы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев. Кроме того, удовлетворил иск прокуратуры района и взыскал с осужденного в пользу регионального департамента лесного комплекса всю сумму причиненного ущерба.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:51 11.06.2021Житель Армизонского района заплатит 770 тысяч рублей за два лесных пожара
14:45 11.06.2021В Тюмени оперируют упавшего с балкона шестилетнего мальчика
13:12 11.06.2021В Тюмени 6-летний ребенок после падения с четвертого этажа доставлен в больницу
12:36 11.06.2021В Тюменской области раскрыли убийство спустя шесть лет