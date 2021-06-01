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Выставку тобольских художников Ильдара Хабисова и Ильшата Хусаинова представили в Тюмени

Общество, 21:09 11 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку тобольских художников Ильдара Хабисова и Ильшата Хусаинова открыли в выставочном зале Тюме­нского отделения Сою­за художников России 11 июня.

В основу выставки "Тобольский этюд" вошли живописные этюды видов Тобольска, свободн­ое абстрактно-реалис­тичное видение разли­чных состояний приро­ды и города, духовной столицы Сибири. Ко­нтраст утра и ночи, знойного дня и дождл­ивого вечера, будней и выходных, достопр­имечательностей и за­брошенных мест города дают возможность расширить горизонты восприятия и показать, как энергетика дре­внего города заряжает его жителей добром и любовью, говорят организаторы экспозиции.

Работы тобольских живописцев можно увидеть в отделении Союза художников по адресу: Тюмень, ул, Холо­дильная, 124.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

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# выставка , картины , Тобольск

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