Выставку тобольских художников Ильдара Хабисова и Ильшата Хусаинова представили в Тюмени
Выставку тобольских художников Ильдара Хабисова и Ильшата Хусаинова открыли в выставочном зале Тюменского отделения Союза художников России 11 июня.
В основу выставки "Тобольский этюд" вошли живописные этюды видов Тобольска, свободное абстрактно-реалистичное видение различных состояний природы и города, духовной столицы Сибири. Контраст утра и ночи, знойного дня и дождливого вечера, будней и выходных, достопримечательностей и заброшенных мест города дают возможность расширить горизонты восприятия и показать, как энергетика древнего города заряжает его жителей добром и любовью, говорят организаторы экспозиции.
Работы тобольских живописцев можно увидеть в отделении Союза художников по адресу: Тюмень, ул, Холодильная, 124.