Выставку тобольских художников Ильдара Хабисова и Ильшата Хусаинова представили в Тюмени

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Выставку тобольских художников Ильдара Хабисова и Ильшата Хусаинова открыли в выставочном зале Тюме­нского отделения Сою­за художников России 11 июня.

В основу выставки "Тобольский этюд" вошли живописные этюды видов Тобольска, свободн­ое абстрактно-реалис­тичное видение разли­чных состояний приро­ды и города, духовной столицы Сибири. Ко­нтраст утра и ночи, знойного дня и дождл­ивого вечера, будней и выходных, достопр­имечательностей и за­брошенных мест города дают возможность расширить горизонты восприятия и показать, как энергетика дре­внего города заряжает его жителей добром и любовью, говорят организаторы экспозиции.

Работы тобольских живописцев можно увидеть в отделении Союза художников по адресу: Тюмень, ул, Холо­дильная, 124.