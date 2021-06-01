В Тюменской области более 1,5 тысяч патрулей проводят рейды по лесам в праздники

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1,5 тыс. патрульно-контрольных групп будут работать в Тюменской области с 12 по 14 июня, сообщает региональный оперштаб.

Контроль за соблюдением особого противопожарного режима и профилактическая работа с населением в Тюменской области будут вестись в усиленном режиме, с привлечением максимального количества личного состава органов власти и сотрудников силовых ведомств.

Об этом сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

На выходные дни планируется задействовать группы от МЧС России, Росгвардии, УМВД России по Тюменской области, группы от органов местного самоуправления. Участвовать в рейдах также будут добровольцы из всероссийского студенческого корпуса спасателей, представители казачьих формирований, члены Тюменского отделения всероссийского добровольного пожарного общества, курсанты ТВВИКУ.

Запланировано применение 24 беспилотных летательных аппаратов на территории Тюмени и Тюменского муниципального района.

12 июня пройдет около 400 рейдов, по обследованию территории лесов и населенных пунктов. Также запланированы 75 сходов граждан по вопросам соблюдения требований пожарной безопасности и 80 совещаний с председателями садоводческих товариществ по предупреждению пожаров.

С начала пожароопасного периода составлено 664 протокола об административных правонарушениях. Назначено 600 наказаний в виде штрафов на сумму 6 млн 320 тыс. 600 рублей, вынесено 112 предупреждений. По результатам проверок сообщений о пожарах установлено 56 виновников: 51 привлечен к административной ответственности, пять материалов в отношении несовершеннолетних виновников направлены в ОВД для принятия мер к родителям.

На 12 июня в производстве дознавателей МЧС России находится 67 материалов проверок по фактам лесных пожаров, возбуждено 22 уголовных дела.