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Владимир Якушев и Александр Моор поздравили Ишимский район с 90-летним юбилеем

Общество, 13:41 12 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Ишимский район встречает свой девяностый день рождения достойными результатами.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя жителей муниципалитета с 90-летним юбилеем и Днем России.

"Ишимский район - передовой, активно развивающийся, комфортный для жизни, работы и отдыха муниципалитет. Здесь находится самое большое зерновое поле региона, действуют и расширяют свои мощности крупные предприятия. Работает один из двух российских заводов по глубокой переработке пшеницы. Создана площадка для агроиндустриального парка, где планируется реализация проектов по переработке сельхозпродукции, в том числе и с применением современных биотехнологий", - отметил Александр Моор, выступая на юбилейном торжественном собрании.

Особые слова благодарности губернатор адресовал ветеранам, заложившим крепкую основу для побед и достижений нынешнего поколения.

С видеопоздравлением обратился к жителям района полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев. Ишимский район - один из лидеров в Тюменской области в сельском хозяйстве, подчеркнул он, пожелав муниципалитету процветания и успехов.

Александр Моор вручил 12 жителям муниципалитета награды за добросовестный труд. Губернатор пожелал Ишимскому району благополучия, а всем его жителям - здоровья, счастья и успехов.

На площади перед Дворцом культуры в с. Стрехнино глава региона осмотрел выставку арт-объектов, которые жители каждого их 22 сельских поселений создали к юбилею района. Александр Моор побывал на выставке праздничных хлебных караваев.

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Евгений Бабенко

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# Александр Моор , Владимир Якушев , Ишимский район

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