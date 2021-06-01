Александр Моор посетил ишимский агрохолдинг "Юбилейный"

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более 1,8 тыс. человек трудятся в ишимском агрохолдинге "Юбилейный".

Перспективы дальнейшего развития обсудил с руководством компании губернатор Тюменской области Александр Моор во время рабочей поездки в Ишимский район 12 июня.

"В 2021 году наш агрохолдинг отмечает 45-летний юбилей. Мы занимаем шестое место в Национальном бизнес-рейтинге ведущих предприятий России по разведению свиней", - доложил главе региона президент агрохолдинга Николай Мамонтов.

В состав компании входят современный селекционный центр на 2 тыс. свиноматок и комплекс по откорму товарного поголовья на 200 тыс. свиней в год. Ежегодно "Юбилейный" выпускает 13,5 тонн мясной продукции. Это самое крупное предприятие по переработке мяса в Уральском федеральном округе. Для оптового и розничного сбыта продукции компания располагает логистическим и мелкооптовым складами. В Тюмени, Сургуте и Ханты-Мансийске работают торговые представительства агрохолдинга.

Агрохолдинг обрабатывает 70 тыс. га пахотных земель, ежегодно получает 140 тыс. тонн зерна и производит более 60 тыс. тонн комбикорма. При поддержке правительства Тюменской области в 2018 году компания ввела в строй завод по глубокой переработке пшеницы "Аминосиб" мощностью 120 тыс. тонн в год. В результате было создано более 270 новых рабочих мест.

В 2020 году общий объем глубокой переработки пшеницы, включая производство лизина, крахмала и другой продукции, составил 94 тыс. тонн. Это на треть больше, чем было запланировано. Завод "Аминосиб" в прошлом году перечислил в областной и местный бюджеты 95 млн рублей налогов при плане в 70 млн рублей.

В 2019-2020 годах компания инвестировала в развитие производства свыше 56 млн рублей. Губернатор осмотрел музей агрохолдинга. На рабочем совещании Николай Мамонтов представил главе региона инвестиционную стратегию развития компании.

"Стремление к постоянному движению вперед - важное отличительное качество коллектива агрохолдинга "Юбилейный". Создание новых производств и рабочих мест для сельских жителей имеет не только экономическое, но и огромное социальное значение", - подчеркнул Александр Моор.

Евгений Бабенко