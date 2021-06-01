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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

4 лесных и 2 ландшафтных пожара зафиксировано в Тюменской области за сутки

Происшествия, 10:45 13 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре лесных пожара на общей площади 13,8 га и два ландшафтных пожара на общей площади 8,2 га возникли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, – десять, ландшафтных пожаров - три.

За сутки ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 605 га и один ландшафтный пожар на общей площади 4 га.

Оперативный штаб напоминает о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим.

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# ландшафтный пожар , лесные пожары

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