4 лесных и 2 ландшафтных пожара зафиксировано в Тюменской области за сутки

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Четыре лесных пожара на общей площади 13,8 га и два ландшафтных пожара на общей площади 8,2 га возникли в Тюменской области за сутки, сообщает региональный оперативный штаб.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных, – десять, ландшафтных пожаров - три.

За сутки ликвидировано четыре лесных пожара на общей площади 605 га и один ландшафтный пожар на общей площади 4 га.

Оперативный штаб напоминает о том, что в Тюменской области действует особый противопожарный режим.