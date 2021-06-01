Александр Моор отметил трудолюбие и творческий подход работников текстильной и легкой промышленности региона

| Фото: департамент социального развития Тюменской области | Фото: департамент социального развития Тюменской области

Текстильная и легкая промышленность — социально ориентированная отрасль региональной экономики, активно реагирующая на запросы потребителей. Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников и ветеранов отрасли с профессиональным праздником 13 июня.

"Вас отличают трудолюбие, высокая квалификация, творческий подход к делу и стремление сделать все, чтобы удовлетворить покупательские запросы, обновлять ассортимент, внедрять новейшие технологии и отстаивать честь тюменской марки", — обратился к работникам текстильной и легкой промышленности глава региона.

Александр Моор поблагодарил всех работающих в этой сфере народного хозяйства за добросовестный труд, пожелал им здоровья, счастья, вдохновения и успехов в реализации новых идей и проектов.