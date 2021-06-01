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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменца подозревают в нанесении тяжкого вреда своему знакомому

Происшествия, 15:29 13 июня 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

38 - летнего безработного жителя Тюмени задержали полицейские. Его подозревают в умышленном причинении вреда здоровью, сообщает УМВД России по Тюменской области.

Установлено, что в день происшествия в одном из частных домов в ходе застолья произошел конфликт между знакомыми. Хозяин дома схватил молоток и нанес им удар по голове гостя. О поступлении пациента с открытой черепно- мозговой травмой в дежурную часть городской полиции сообщили из медицинского учреждения.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса России "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет. Фигурант находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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