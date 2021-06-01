Причиной сильного пожара в центре Тюмени стало неосторожное обращение с огнем

| Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив) | Фото: ГУ МЧС России по Тюменской области (архив)

Неосторожное обращение с огнем стало причиной сильного пожара на ул. Береговой в Тюмени 14 июня.

Сообщение о пожаре поступило в 19 часов 12 минут. Густой дым жители Тюмени наблюдали с набережной Туры.

"Огонь повредил одноэтажный двухквартирный жилой дом и надворные постройки на площади 150 квадратных метров. Также горела трава на площади 10 гектаров", — рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Тюменской области.

В 19 часов 40 минут объявили о ликвидации пожара. В тушении принимали участие 35 человек личного состава, было задействовано 11 единиц техники.

Инна Пахомова