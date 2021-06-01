Тюменские студенты могут выиграть миллион рублей на учебу, жилье или запуск стартапа

| Фото: управлений стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управлений стратегических коммуникаций ТюмГУ

Около 600 студентов ТюмГУ стали участниками нового Всероссийского конкурса "Твой ход". 200 победителей получат гранты в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий, сообщает управлений стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

Участники смогут реализовать себя по 11 направлениям, включая спорт, бизнес и высокотехнологичные производства. О каждом из них расскажут специалисты в видеообзорах.

"Для меня "Твой Ход" – это возможность прокачать себя, получить денежную поддержку на свои проектные идеи", - отметила участница конкурса от ТюмГУ Виктория Утегенова.

Конкурсантам предстоит за четыре основных этапа состязания определить свой потенциал, получить навыки разработки проектных решений и решить задачи от топ-компаний или регионов страны.

Из 200 победителей 50 человек получат дополнительные гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашение на стажировку в ведущие компании страны.

Напомним, организаторами выступили АНО "Россия – страна возможностей" и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи и Ростуризма. Конкурс проводится для студентов высших учебных заведений России для развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.