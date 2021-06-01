  • 15 июня 202115.06.2021вторник
  • USD71,6797
    EUR87,3274
  • В Тюмени 23..25 С 2 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Тюменские студенты могут выиграть миллион рублей на учебу, жилье или запуск стартапа

Общество, 15:12 15 июня 2021

управлений стратегических коммуникаций ТюмГУ | Фото: управлений стратегических коммуникаций ТюмГУ

Около 600 студентов ТюмГУ стали участниками нового Всероссийского конкурса "Твой ход". 200 победителей получат гранты в размере 1 млн рублей на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий, сообщает управлений стратегических коммуникаций Тюменского госуниверситета.

Участники смогут реализовать себя по 11 направлениям, включая спорт, бизнес и высокотехнологичные производства. О каждом из них расскажут специалисты в видеообзорах.

"Для меня "Твой Ход" – это возможность прокачать себя, получить денежную поддержку на свои проектные идеи", - отметила участница конкурса от ТюмГУ Виктория Утегенова.

Конкурсантам предстоит за четыре основных этапа состязания определить свой потенциал, получить навыки разработки проектных решений и решить задачи от топ-компаний или регионов страны.

Из 200 победителей 50 человек получат дополнительные гранты в размере 2,5 млн рублей, которые можно будет направить на развитие своего факультета или вуза. Лучшие конкурсанты отправятся в путешествие по России и получат приглашение на стажировку в ведущие компании страны.

Напомним, организаторами выступили АНО "Россия – страна возможностей" и Национальная лига студенческих клубов при поддержке Минобрнауки России, Росмолодежи и Ростуризма. Конкурс проводится для студентов высших учебных заведений России для развития профессиональных компетенций, лидерских качеств, творческого и научного потенциала молодежи.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# конкурс , стажировка , студенты , ТюмГУ

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:12 15.06.2021Тюменские студенты могут выиграть миллион рублей на учебу, жилье или запуск стартапа
14:38 15.06.2021 Тюменская область заняла десятое место в рейтинге уровня благосостояния семей в 2020 году
14:16 15.06.2021В арт-пространстве на набережной в Тюмени пройдут кинопоказы и танцы
14:05 15.06.2021В Тюмени запускают флешмоб "Вспомним героев!"