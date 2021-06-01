В Тюмени запускают флешмоб "Вспомним героев!"

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Принять участие во флешмобе "Вспомним героев!" приглашает жителей Тюменской области научная библиотека им. Д. И. Менделеева.

Необходимо на своей странице в социальной сети Instagram с 15 по 22 июня разместить пост с изображением памятного места своего города, села, посвященного героям и истории Великой Отечественной войны. Информацию необходимо сопроводить хештегом #ВспомнимГероевсТОНБ.

"22 июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В России это День памяти и скорби. Среди исторических дат эта занимает особое место: по масштабам испытаний и потерь в годы войны, по ее влиянию на мировую историю", - рассказали организаторы.

Возрастное ограничение: 6+.