В Тюмени запускают флешмоб "Вспомним героев!"
Принять участие во флешмобе "Вспомним героев!" приглашает жителей Тюменской области научная библиотека им. Д. И. Менделеева.
Необходимо на своей странице в социальной сети Instagram с 15 по 22 июня разместить пост с изображением памятного места своего города, села, посвященного героям и истории Великой Отечественной войны. Информацию необходимо сопроводить хештегом #ВспомнимГероевсТОНБ.
"22 июня 2021 года исполняется 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны. В России это День памяти и скорби. Среди исторических дат эта занимает особое место: по масштабам испытаний и потерь в годы войны, по ее влиянию на мировую историю", - рассказали организаторы.
Возрастное ограничение: 6+.