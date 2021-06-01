Снятый юными тюменцами фильм "Самостоятельный" покажут на набережной Туры

| Фото: скриншот фильма "Самостоятельный" | Фото: скриншот фильма "Самостоятельный"

Тюменский короткометражный фильм "Самостоятельный" покажут в арт-пространстве на Масловском взвозе 15 и 18 июня, начало в 19 часов.

Короткометражка повествует о восьмилетнем Ване, который совершает подвиг ради мамы. Как рассказала руководитель детской киношколы Kinobaby Светлана Семенова, фильм придуман и снят детьми от 6 до 14 лет.

"Мы создавали фильм около трех месяцев. Съемки заняли около месяца. Затем над монтажом работали более полутора месяцев. Еще около месяца создавали с детьми трейлер к фильму. Снимались ученики детской киношколы Kinobaby и их родители. Уникальность нашего фильма в том, что маму у нас играет мама, музыканта играет настоящий музыкант, даже фармацевта в фильме у нас играет настоящий фармацевт", - поделилась Светлана Семенова.

"Самостоятельный" уже стал обладателем нескольких наград. Так, он получил Лауреата 1 степени на Всероссийском кинофестивале "Веселая ларга", Всероссийском кинофестивале молодежного и семейного экранного творчества "МультСемья", Международном фестивале детско-юношеской журналистики и экранного творчества "Волга-Юнпресс".

На Всероссийском кинофестивале "ЛИСАРТ" фильм стал победителем в номинации "Лучший игровой фильм". Сейчас кинолента принята на премию "На благо мира". Проголосовать за работу юных тюменцев могут все желающие.

Посмотреть кино об искренности, любви к маме и чувстве долга в арт-пространство приглашают всех желающих. Показ бесплатный. Возрастное ограничение: 6+.

Инна Пахомова