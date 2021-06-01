Тюменец спас жизнь прохожему, потерявшему сознание на улице

| Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи» | Фото: пресс-служба ГБУЗ ТО «Станция скорой медицинской помощи»

Тюменец помог молодому прохожему, который потерял сознание на улице 14 июня. Он перенес его в тень, повернул на бок и позвонил в скорую, сообщает региональный департамент здравоохранения.

Диспетчеру очевидец рассказал, что увидел молодого человека, который присел у забора и упал. Отметил, что на пьяного тот не похож, на слова и прикосновения не реагирует.

Прибывшая через 15 минут на место происшествия бригада медиков оценила состояние пациента, как тяжелое, и доставила находящегося в коме мужчину в областную клиническую больницу № 2.

Сейчас он проходит лечение в профильном отделении ОКБ № 2, врачи отмечают положительную динамику, а состояние пациента оценивают, как средней степени тяжести.