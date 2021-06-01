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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюмени упавшего с высоты ребенка перевели из реанимации в отделение

Происшествия, 14:27 15 июня 2021

ОКБ №2 (архив) | Фото: ОКБ №2 (архив)

Шестилетний мальчик, который упал с высоты четвертого этажа в Тюмени 11 июня, переведен из реанимации в отделение. Состояние ребенка по-прежнему тяжелое, но стабильное.

Об этом рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, шестилетний мальчик выпал с балкона квартиры на четвертом этаже дома на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени утром 11 июня. В Областной клинической больнице № 2 у ребенка диагностировали сочетанную травму. Его прооперировали.

Инна Пахомова

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# дети , падение с высоты

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