В Тюмени упавшего с высоты ребенка перевели из реанимации в отделение

| Фото: ОКБ №2 (архив) | Фото: ОКБ №2 (архив)

Шестилетний мальчик, который упал с высоты четвертого этажа в Тюмени 11 июня, переведен из реанимации в отделение. Состояние ребенка по-прежнему тяжелое, но стабильное.

Об этом рассказала пресс-секретарь регионального департамента здравоохранения Александра Малыгина.

Напомним, шестилетний мальчик выпал с балкона квартиры на четвертом этаже дома на ул. 50 лет ВЛКСМ в Тюмени утром 11 июня. В Областной клинической больнице № 2 у ребенка диагностировали сочетанную травму. Его прооперировали.

Инна Пахомова