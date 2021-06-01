"Сферум" сделает тюменское школьное образование гибким, технологичным и удобным

В тюменских школах внедряют "Сферум" - информационно-коммуникационную платформу, призванную сделать обучение, в том числе дистанционное, более гибким, технологичным и удобным.

Соглашение о сотрудничестве для развития в регионе цифровой образовательной среды подписали заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента образования и науки Алексей Райдер и генеральный директор ООО "Цифровое образование" Рубен Акопов.

Как сообщает пресс-служба филиала в Тюменской и Курганской областях ПАО "Ростелеком", "Сферум" основан на технологиях социальной сети "ВКонтакте", а "Ростелеком" обеспечивает цифровую инфраструктуру и интеграцию с государственными информационными системами.

Уже сегодня "Сферум" предлагает такие опции, как групповые видеоконференции до 100 участников, доступные с любого устройства. Можно дистанционно подключить к уроку весь класс или отдельных учеников. Каждый из собеседников может включить демонстрацию экрана или виртуально поднять руку.

Доступны чаты для учебы и общения с возможностью делиться видео, фотографиями, презентациями и другими материалами, необходимыми для занятий.

Возможны сообщества школ — закрытые группы, в которые можно приглашать учителей, родителей и учеников. Преподаватели смогут управлять классами и назначать уроки, а администрация школы публиковать видео, статьи и документы для всех участников сообщества.

Алексей Райдер уверен, что с внедрением "Сферума" в школах региона образование станет более удобным и технологичным.

"Ученики и учителя получат больше возможностей для обмена образовательным контентом, а ученики, которые по какой-то причине не могут посещать занятия, смогут подключаться к урокам онлайн и не пропускать школьную программу", - заявил он.

В регионах, которые уже сотрудничают со "Сферумом", по словам Рубена Акопова, выросло количество регистраций на платформе, что свидетельствует о востребованности сервисов и указывает направления развития платформы.

"Сферум" — это помощник для учителя, но не его замена, - подчеркнул он. - Благодаря платформе можно получить дополнительные технологические возможности для учебы, организации общения с родителями, внутри педагогического коллектива".

Тюменская область приступила к реализации проекта "Цифровая образовательная среда" (ЦОС) в 2019 году. К интернету подключены все школы региона. Внедрение ЦОС позволит к 2024 году внедрить во всех образовательных учреждениях современные цифровые образовательные технологии в дополнение к традиционной системе.