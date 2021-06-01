Пожар в районе стадиона "Геолог" в Тюмени локализован

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Пожар на площади около 550 кв. м в районе стадиона "Геолог" в Тюмени локализован. Горела трава.

"Сообщение о горении травы поступило в 19 часов 6 минут. Пожар локализован на площади около 550 квадратных метров. Подразделения работают на месте: четыре единицы техники и 10 человек личного состава", – рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Тюменской области Елена Григорьева.

Пожар за северной трибуной стадиона "Геолог" начался во время матча между ФК "Тюмень" и "Ладой" из Димитровграда. Сильный дым распространился на поле стадиона. Игра то останавливалась, то возобновлялась. Но матч состоялся и завершился со счетом 2:2.

Инна Пахомова