На трассе Тюмень - Омск задержали девушку на чужих "Жигулях"

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летнюю девушку, управлявшую машиной без прав, остановили автоинспекторы на трассе Тюмень — Омск утром 16 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В четвертом часу утра инспекторы ДПС остановили "Жигули" 13-й модели без государственных номерных знаков на 76-м километре трассы в Ялуторовском районе. За рулем находилась 17-летняя девушка, не имеющая права управления транспортом. Документов на автомобиль у водителя не было", — рассказали в региональной ГИБДД.

Как выяснилось, девушка ехала из дер. Варвара Ярковского района в с. Крашнино Упоровского района. Машину взяла без спроса у друга. По словам нарушительницы, автомобиль был открыт, ключи находились в свободном доступе.

На водителя "Жигулей" в присутствии ее мамы составлены административные материалы за управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения, за отсутствие документов, за управление автомобилем без государственных номерных знаков. Автомобиль помещен на спецстоянку.