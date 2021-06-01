  • 16 июня 202116.06.2021среда
  • USD71,8318
    EUR87,2110
  • В Тюмени 27..29 С 1 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

На трассе Тюмень - Омск задержали девушку на чужих "Жигулях"

Происшествия, 13:25 16 июня 2021

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

17-летнюю девушку, управлявшую машиной без прав, остановили автоинспекторы на трассе Тюмень — Омск утром 16 июня, сообщает региональная Госавтоинспекция.

"В четвертом часу утра инспекторы ДПС остановили "Жигули" 13-й модели без государственных номерных знаков на 76-м километре трассы в Ялуторовском районе. За рулем находилась 17-летняя девушка, не имеющая права управления транспортом. Документов на автомобиль у водителя не было", — рассказали в региональной ГИБДД.

Как выяснилось, девушка ехала из дер. Варвара Ярковского района в с. Крашнино Упоровского района. Машину взяла без спроса у друга. По словам нарушительницы, автомобиль был открыт, ключи находились в свободном доступе.

На водителя "Жигулей" в присутствии ее мамы составлены административные материалы за управление транспортом лицом, не имеющим водительского удостоверения, за отсутствие документов, за управление автомобилем без государственных номерных знаков. Автомобиль помещен на спецстоянку.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобили , ГИБДД Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:58 16.06.2021У озера Кривое под Тюменью нашли детские вещи, идет проверка
13:25 16.06.2021На трассе Тюмень - Омск задержали девушку на чужих "Жигулях"
12:29 16.06.2021Рецидивиста-любителя пьяного вождения по Тюмени суд отправил в колонию-поселение
11:56 16.06.2021Тюменское ТСЖ выплатит 179 тысяч рублей женщине, сломавшей ногу в гололед