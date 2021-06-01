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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Более 350 патрулей работают в Тюменской области для профилактики лесных пожаров

Общество, 13:36 16 июня 2021

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

357 патрульно-контрольных групп численностью 647 человек будут работать в Тюменской области для профилактики возникновения лесных пожаров 16 июня, сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

"Планируется провести 150 рейдов по обследованию территорий лесов и населенных пунктов", - рассказал директор департамента.

По фактам нарушений противопожарного режима с начала пожароопасного сезона в регионе возбуждено 674 административных дела. Нарушителям назначено 611 наказаний в виде штрафа на общую сумму свыше 6 млн 368 тыс. рублей.

По данным на 16 июня 2021 года, в производстве дознавателей МЧС России находится 67 материалов проверок по фактам лесных пожаров. Возбуждено 22 уголовных дела.

Евгений Бабенко

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# Андрей Михнович , пожароопасный сезон

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