Более 350 патрулей работают в Тюменской области для профилактики лесных пожаров

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

357 патрульно-контрольных групп численностью 647 человек будут работать в Тюменской области для профилактики возникновения лесных пожаров 16 июня, сообщил директор регионального департамента гражданской защиты и пожарной безопасности Андрей Михнович.

"Планируется провести 150 рейдов по обследованию территорий лесов и населенных пунктов", - рассказал директор департамента.

По фактам нарушений противопожарного режима с начала пожароопасного сезона в регионе возбуждено 674 административных дела. Нарушителям назначено 611 наказаний в виде штрафа на общую сумму свыше 6 млн 368 тыс. рублей.

По данным на 16 июня 2021 года, в производстве дознавателей МЧС России находится 67 материалов проверок по фактам лесных пожаров. Возбуждено 22 уголовных дела.

Евгений Бабенко