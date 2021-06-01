Тюменцев приглашают в арт-школы и на грантовый конкурс форума "Таврида"

| Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области. Архив | Фото: Медиацентр молодежной политики Тюменской области. Архив

На образовательный форум молодых деятелей культуры и искусств "Таврида" приглашают жителей Тюменской области. Заявки в арт-школы, которые проходят онлайн и офлайн в Крыму с июня по октябрь, можно подать здесь. Также участники арт-школ могут заявиться на грантовый конкурс и выиграть до 3 млн рублей на реализацию своего проекта, сообщает Медиацентр молодежной политики Тюменской области.

Сейчас идет прием заявок на арт-школы "Видеохостинг и диджитал-сервисы" (до 21 июня), "Вкусный джаз" (до 5 июля) и "Улица как новая сцена" (до 11 июля). Приглашают режиссеров, актеров и продюсеров кино, UI/UX-дизайнеров, редакторов, маркетологов, пиарщиков, создателей фото- и видеоконтента, поваров, кондитеров, представителей ресторанного бизнеса, бариста, сомелье, джазовых музыкантов, вокалистов, композиторов, аранжировщиков, менеджеров музыкальных проектов, медиаменеджеров, режиссеров и артистов цирка, актеров и режиссеров уличных театров, исполнителей и авторов бардовских песен, ивент-продюсеров. Подробно об условиях участия и программах арт-школ можно узнать здесь.

"Таврида" — это место, которое позволяет молодежи раскрыть свой творческий потенциал, прокачать софт скилы и зарядиться энергией для того, чтобы создавать, творить и вдохновлять. На форуме участники посещают образовательные мероприятия, практические воркшопы и могут задать вопросы напрямую известным экспертам. К тому же, каждый участник может защитить грант и получить средства на реализацию своего проекта", — рассказала амбассадор форума "Таврида" в Тюменской области Мария Болдырева.

14 июня в Крыму подвели итоги Всероссийского конкурса молодежных проектов в рамках образовательного заезда арт-кластера "Мир, Любовь и Роботы". В числе призеров – Марина Малюгина из Тюменской области. На конкурсе она представила проект фестиваля городской культуры "ЗAKAT'21" и выиграла на его реализацию 867 тыс. рублей.