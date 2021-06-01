Кубок по бодибилдингу пройдет на набережной в Тюмени

| Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области | Фото: департамент по физической культуре, спорту и дополнительному образованию Тюменской области

Первый летний кубок "SUMMER CUP-2021" по бодибилдингу состоится в Тюмени, на набережной возле "Конторы пароходства" (ул. 25 октября, 23а, ст.1) 26 июня, начало в 20 часов. Посмотреть соревнования смогут все желающие, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Участниками станут новички и дебютанты, которые впервые попробуют выступить на сцене. Несмотря на это, конкуренция ожидается серьезная.

Соревнование проводится в трех абсолютных категориях: "Фитнес-модель", "Фитнес-бикини" и "Пляжный бодибилдинг". Победители и призеры во всех номинациях получат кубки, медали и дипломы соответствующих степеней, а также ценные призы.

Главным арбитром станет судья всероссийской категории, заслуженный мастер спорта Элина Гоок.