На улице Шиллера в Тюмени вместо дороги появится зеленый уголок
Зеленый уголок создадут у дома № 46 по ул. Шиллера в Тюмени. Как сообщает городская администрация, на этом месте планировали проложить дорогу, жители настояли на отказе от этой идеи.
Прежде здесь был асфальтированный тротуар и натоптанная дорожка, росла дикая трава. Вместо нее высадят газоны. В зеленом уголке установят освещение и видеонаблюдение.
Глава города Руслан Кухарук предложил рассмотреть вопрос о дополнительной посадке деревьев. Специалисты рассчитывают завершить работы через месяц, раньше срока, предусмотренного контрактом.
Отметим, что это одна из пяти территорий, которые благоустроят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Преобразятся сквер Железнодорожников, зеленые территории по улицам Амурской, Мельникайте и Щорса.