На улице Шиллера в Тюмени вместо дороги появится зеленый уголок

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Зеленый уголок создадут у дома № 46 по ул. Шиллера в Тюмени. Как сообщает городская администрация, на этом месте планировали проложить дорогу, жители настояли на отказе от этой идеи.

Прежде здесь был асфальтированный тротуар и натоптанная дорожка, росла дикая трава. Вместо нее высадят газоны. В зеленом уголке установят освещение и видеонаблюдение.

Глава города Руслан Кухарук предложил рассмотреть вопрос о дополнительной посадке деревьев. Специалисты рассчитывают завершить работы через месяц, раньше срока, предусмотренного контрактом.

| Фото: tyumen-city.ru | Фото: tyumen-city.ru

Отметим, что это одна из пяти территорий, которые благоустроят в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". Преобразятся сквер Железнодорожников, зеленые территории по улицам Амурской, Мельникайте и Щорса.