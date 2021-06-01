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Глава "Авиалесоохраны" заявил, что в Тюменской области 20 лет не было таких масштабных лесных пожаров

Общество, 13:15 17 июня 2021

скриншот видео НТВ

В Тюменской области 20 лет не было таких масштабных лесных пожаров. Об этом в интервью НТВ, сославшись на архивные данные, заявил начальник ФБУ "Авиалесоохрана" Николай Кривошеев.

"В этом году Тюменская область отличилась сложными пожарами на больших площадях", - отметил он.

По данным регионального диспетчерского пункта ГБУ ТО "Тюменская авиабаза" за сутки 16 июня зафиксировали девять лесных пожаров на площади 62 га.

Количество действующих лесных пожаров на текущий момент, в том числе локализованных – 18. За сутки ликвидировали шесть лесных пожаров на площади 102,3 га.

По погодным условиям 17 июня в Ишимской и Тюменской авиазонах прогнозируется V класс пожарной опасности (чрезвычайная степень пожарной опасности), в Тобольской авиазоне – IV класс пожарной опасности (высокая степень пожарной опасности), в Уватской авиазоне – III класс пожарной опасности (низкая степень пожарной опасности).

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# авиалесоохрана , Николай Кривошеев , пожароопасный сезон

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