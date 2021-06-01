  • 17 июня 202117.06.2021четверг
  • USD72,0323
    EUR87,3536
  • В Тюмени 21..23 С 3 м/с ветер западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

В Тюменской области дядя грозился убить племянника ломом

Происшествия, 14:56 17 июня 2021

sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, угрожавшего убийством племяннику, задержали полицейские в Нижней Тавде. Как сообщает отдел УМВД РФ по Тюменскому району, между родственниками произошел конфликт из-за земельного участка.

В дежурную часть полиции Нижнетавдинского района обратился житель Тюмени 1992 года рождения. Он сообщил, что ему угрожают убийством. Участковый установил, что мужчина приехал к родственнику для обсуждения вопросов по земельному участку.

Между дядей и племянником возник спор, переросший в конфликт. 66-летний мужчина во дворе своего дома взял металлический лом и пригрозил племяннику убийством.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Угроза убийством". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# угроза убийством

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:40 17.06.2021Тюменца, изготовившего муляж  взрывного устройства, ждет суд
15:07 17.06.2021Суд рассмотрит дело жителя Тюменской области, угрожавшего убить воспитательницу детсада
14:56 17.06.2021В Тюменской области дядя грозился убить племянника ломом
13:48 17.06.2021В Тюмени устанавливают обстоятельства гибели мужчины на воде