В Тюменской области дядя грозился убить племянника ломом

| Фото: sledcom.ru | Фото: sledcom.ru

Мужчину, угрожавшего убийством племяннику, задержали полицейские в Нижней Тавде. Как сообщает отдел УМВД РФ по Тюменскому району, между родственниками произошел конфликт из-за земельного участка.

В дежурную часть полиции Нижнетавдинского района обратился житель Тюмени 1992 года рождения. Он сообщил, что ему угрожают убийством. Участковый установил, что мужчина приехал к родственнику для обсуждения вопросов по земельному участку.

Между дядей и племянником возник спор, переросший в конфликт. 66-летний мужчина во дворе своего дома взял металлический лом и пригрозил племяннику убийством.

Возбуждено уголовное дело по ст. "Угроза убийством". Максимальная санкция статьи - лишение свободы на срок до двух лет. Подозреваемому избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.