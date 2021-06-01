Конкурс "Папа, мама, я – спортивная семья" впервые пройдет на открытой площадке

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Городской конкурс "Папа, мама, я – спортивная семья" пройдет в Тюмени 20 июня. Начало - в 10 часов на стадионе СК "Строймаш" (ул. Индустриальная, 49а), сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Традиционные состязания впервые пройдут на открытой площадке. Десятки семейных трио из Центрального, Калининского, Ленинского и Восточного административных округов пройдут спортивные дистанции одновременно. В состав каждой команды войдут двое взрослых и один ребенок от 7 до 12 лет.

Организаторы держат в секрете перечень испытаний, но уверяют, что это будет весело, зрелищно и незабываемо. Семьи от каждого округа, показавшие наиболее высокий результат, представят Тюмень на областном этапе соревнований. Мероприятие состоится в рамках федерального проекта "Спорт – норма жизни".