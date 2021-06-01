Александр Моор: "Труд врача - великое служение во благо людей"

| Фото: perinatal-center.pro | Фото: perinatal-center.pro

Труд врача - великое служение во благо людей. Своим примером каждый медработник доказывает это ежечасно.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя работников сферы здравоохранения с их профессиональным праздником.

По словам главы региона, в период пандемии основная тяжесть, в первую очередь, легла на плечи медиков. Перед всеми, кто работает в моногоспиталях, в составе специализированных бригад скорой и неотложной помощи, в стационарах и поликлиниках, в ФАПах и амбулаториях, стояла сверхзадача – оказывать помощь при CОVID-19 и сохранить высокое качество лечения других заболеваний.

"Вы справились с этой тяжелой нагрузкой. Низкий вам поклон за спасенные жизни! Спасибо ветеранам отрасли! Вы передаете молодым специалистам традиции служения благородному делу, делитесь бесценным опытом. Уважаемые медицинские работники! Благодарю за многолетний добросовестный труд, понимание и терпение, оптимизм и мудрость, преданность и чуткость. Пусть ваши знания и профессионализм возвращают пациентам самую большую ценность – здоровье! Мира, здоровья и благополучия вам и вашим близким", - сказал Александр Моор.