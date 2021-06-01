  • 18 июня 202118.06.2021пятница
  • USD72,5048
    EUR86,7012
  • В Тюмени 17..19 С 9 м/с ветер северо-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Победители соревнований по спортивному ориентированию в Тюмени войдут в сборную области

Спорт, 10:14 18 июня 2021

департамент по спорту и молодежной политике Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике Тюмени

Соревнования по спортивному ориентированию пройдут в Тюмени 19 и 20 июня в районе п. Винзили в дисциплинах "кросс-спринт" и "кросс-классика". Начало соревнований запланировано на 10 часов, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

В 2021 году продемонстрировать спортивное мастерство съедутся воспитанники спортивной школы № 2, студенты ведущих вузов региона, члены клуба спортивного ориентирования "Ермак", а также гости их Тюменского и Юргинского районов.

Короткая трасса "кросс-спринт" с небольшим количеством контрольных пунктов будет проложена справа от объездной дороги Тюмень - Омск в районе 23-го километра 19 июня. 20 июня сложная и длинная дистанция "кросс-классика" с большим количеством контрольных точек будет расположена слева на 21-ом километре той же трассы.

С картой и компасом пройти по контрольным точкам пути смогут участники от 12 до 60 лет. Организаторы соревнований продумали дистанции для каждой возрастной категории. Самые юные спортсмены отправятся по маршруту с мобильным телефоном, поэтому риск потеряться во время прохождения трассы исключен.

Призеры и победители муниципального этапа соревнований войдут в состав сборной и представят областную столицу на чемпионате и первенстве Уральского Федерального округа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# спортивное ориентирование

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:14 18.06.2021Победители соревнований по спортивному ориентированию в Тюмени войдут в сборную области
09:52 18.06.2021Конкурс "Папа, мама, я – спортивная семья" впервые пройдет на открытой площадке
09:30 18.06.2021Тюмень посетят торгпреды России в Германии, Бельгии, Узбекистане, Казахстане
09:19 18.06.2021Чемпионат по мотокроссу откроет сезон мотоциклетных гонок в Тюмени