ВТБ увеличил выдачи автокредитов в Тюменской области на 39%

| Фото: ВТБ | Фото: ВТБ

До 716 млн рублей увеличил выдачи автокредитов ВТБ в Тюменской области (без ХМАО и ЯНАО) за первые пять месяцев 2021 года. Это на 39% превышает результат за аналогичный период прошлого года.

В целом по стране ВТБ выдал около 40 тыс. займов на сумму 40 млрд рублей, что почти на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На российском рынке автокредитования, по прогнозам ВТБ, в первом полугодии объем продаж автокредитов может превысить 530 млрд рублей, что также примерно на 80% выше первого полугодия прошлого года.

Регионами-лидерами по объему выданных автокредитов в ВТБ с начала года стали Москва и область, где выдано 12,7 млрд рублей займов. Среди других регионов наибольший объем продаж зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленобласти (4,5 млрд рублей), Краснодарском крае (1,6 млрд), Республике Татарстан (1,4 млрд) и Республике Башкортостан (1,1 млрд рублей). Наибольшее число в общем объеме выдач прошло в сегменте новых автомобилей: 28,5 тыс. шт. на сумму более 32 млрд рублей, что на 70% больше, чем за первые пять месяцев 2020 года. Объем сделок с подержанными транспортными средствами увеличился на 60% — до 6,5 млрд рублей, количество составило 7,6 тыс. шт. Самыми популярными марками у клиентов стали LADA, Hyundai и KIA.

"По итогам пяти месяцев мы видим высокие темпы роста автокредитования по всей России. Во многом на это повлиял рост стоимости автомобилей, а также государственная программа поддержки и доступность автомобилей на складах дилеров. Наибольший объем выдач пришелся на апрель – более 9 млрд рублей, это в четыре раза больше, чем в тот же месяц прошлого года. Средний чек за пять месяцев вырос на 35%, до 1 миллиона рублей", — прокомментировал начальник управления организации продаж автокредитов, вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.

"Высокие темпы роста рынка по итогам пяти месяцев этого года были связаны с эффектом низкой базы, особенно в апреле и мае, с одной стороны, и сильным спросом, который отчасти был обусловлен опасениями по поводу возможного повышения цен на автомобили и доступности некоторых моделей на фоне трудностей с поставками комплектующих у мировых автопроизводителей, - с другой. Во второй половине года влияние этих факторов должно постепенно ослабнуть. Тем не менее, мы ожидаем, что по итогам 2021 года рынок может вырасти", — отметил аналитик ВТБ капитал Владимир Беспалов.

В ВТБ кредит на покупку автомобиля можно оформить по ставке 5,5% с суммой кредита до 7 млн рублей. Рефинансирование автокредитов доступно по ставке от 2% годовых, с возможностью отсрочки ежемесячных платежей на 3 месяца при подключении опции "Отложенный платеж" (в случае попадания в сложную финансовую ситуацию).