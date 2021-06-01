Более 300 военных инженеров сойдутся на всероссийском этапе "АрМИ-2021" под Тюменью

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 300 человек в составе семи сборных команд из четырех военных округов, частей центрального подчинения и частей Северного флота примут участие в двух конкурсах всероссийских игр "АрМИ-2021", которые пройдут на полигоне ТВВИКУ у Андреевского озера под Тюменью. Финалы конкурсов "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" состоятся 26 и 27 июня и пройдут в закрытом режиме, без участия зрителей.

Как рассказал заместитель начальника ТВВИКУ, полковник Владимир Бузин, команды формировались по результатам отбора в своих военных округах, а значит, на этапы в Тюмень приехали лучшие представители инженерных войск. Все вакцинированы от коронавирусной инфекции, поэтому вспышки заболевания среди экипажей и судей исключены. Победители финалов будут представлять Россию на международных соревнованиях "АрМИ-2021".

Год от года трассы для команд стараются сделать интереснее и сложнее. Например, механик-водитель МДК-3 (машины для котлованов), старший сержант Константин Плеханов из ТВВИКУ будет участвовать в "Инженерной формуле" второй раз и уже отмечает, что глубина и длина рва изменились в сравнении с прошлыми соревнованиями. Его коллега, курсант, оператор Никита Михелин впервые на состязаниях и отмечает, что быть в составе сборной на "АрМИ-2021" это престижно и очень ответственно. В "Инженерной формуле" задействованы машины для отрывки котлована МДК, путепрокладчики БАТ, инженерные машины разграждения ИМР, плавающие транспортеры ПТС, установки разминирования УР-77, гусеничные минные заградители ГМЗ-2, состоящие на вооружении в РФ.

Еще один экипаж, который будет отстаивать честь Тюменского высшего военно-инженерного командного училища на домашнем полигоне, - это курсант 4 курса ТВВИКУ, оператор установки разминирования Анатолий Никонов и сержант, механик-водитель Сергей Самохвалов. Анатолий профессионально занимается гиревым спортом, выступает за команду ввуза, является победителем первенства мира и различных соревнований Вооруженных сил. Он отмечает, что такое спортивное увлечение очень помогает и в службе - при управлении инженерными машинами приходится поднимать серьезные тяжести, к примеру, двигатели весом по 70 кг каждый.

В конкурсе "Безопасный маршрут" задействованы тяжелые механизированные мосты ТММ, путепрокладчики БАТ, инженерные машины разграждения ИМР. Командир инженерно-разведывательного дозора команды Северного флота Николай Голубев, выпускник ТВВИКУ 2018 года, пояснил, что по легенде его подразделению предстоит выполнить задачи по разведке и прокладыванию путей для колонны танков. Его непосредственная задача - десантироваться с вертолета, преодолеть полосу препятствий, сорвать растяжку противопехотной осколочной мины, погрузиться в БТР, прибыть на минное поле, провести разведку, уничтожить противотанковые мины и дать проход четырем звеньям ТММ, по которым затем и пройдет техника. Участвует в "АрМИ" впервые, немного волнуется, но с каждой тренировкой растет и уверенность.

Прибыли в Тюмень не только побеждать, но и подтверждать свое звание чемпионов. Командир инженерно-штурмового взвода инженерно-штурмовой роты 11 отдельной инженерной бригады Южного военного округа Павел Дремов рассказал, что его команда два года подряд становилась победителем международного этапа "АрМИ". Он отметил, что появились новые этапы при прохождении трассы, но для его подразделения это не составит проблемы, так как в военной части уделяется серьезное внимание боевой подготовке, а для штурмовиков есть свой тренировочный полигон. Павел подчеркнул, что несмотря на конкуренцию на поле игр, со всеми командами у них дружеские отношения.

Дарья Казакова