Лучшие ролики о любви к Тюмени покажут на большом экране

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лучшие ролики тюменцев о любви к городу покажут на большом экране, установленном на Масловском взвозе, сообщает ДК "Водник".

В мае дом культуры запустил онлайн-челлендж "Тюмень - город моей любви". Принять участие в нем могут все желающие. До 10 июля можно признаться в любви к городу на видео. Ролик не должен быть большим — до 58 секунд. Готовую работу нужно прислать на почту.

На видео можно показать значимое место в областной столице, например, Цветной бульвар или мост Влюбленных. Необходимо указать фамилию, имя и отчество и написать историю, связанную с этим местом.

Подробности по телефону: 45-93-44. Работы нужно прислать по электронной почте: dkvodnik@mail.ru.