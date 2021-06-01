Тоболячку и ее внука госпитализировали после ДТП с мотоциклистом

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Тяжелые травмы получила 72-летняя женщина, которую вместе с внуком на пешеходном переходе сбил мотоциклист в Тобольске 17 июня. Пенсионерка госпитализирована, у нее, по предварительным данным, диагностированы переломы и другие повреждения. У шестилетнего мальчика врачи тоже диагностировали переломы.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказала начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения областного управления ГИБДД Анжела Борисова.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Авария произошла в районе дома № 19 на ул. Полонского. По предварительным данным, люди шли через переход, а 30-летний тоболяк на спортивном мотоцикле, не успевая затормозить, "положил" мотоцикл боком на асфальт. Самого мотоциклиста отбросило к бордюру, а мотоцикл на боку "проехал" через пешеходный переход и сбил людей.

Известно, что мотоциклист не имеет права управления, транспортное средство не зарегистрировано в ГИБДД. Обстоятельства случившегося выясняются.

Инна Пахомова