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Тюменские выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

Общество, 14:07 18 июня 2021

группа " ЕГЭ и ГИА" во ВКонтакте | Фото: группа " ЕГЭ и ГИА" во ВКонтакте

Единый госэкзамен по биологии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают выпускники Тюменской области 18 июня, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали более 1,5 тыс. ребят, за 3 часа 55 минут им предстоит выполнить 28 заданий, в том числе решить две биологические задачи.

ЕГЭ по иностранным языкам выбрали более 540 выпускников. Традиционно английский язык самый популярный, далее идут немецкий, французский и китайский.

Экзамен разделен на две части: письменную и устную (раздел "Говорение"). 18 июня ребята пишут первую часть, письменную. Устная часть пройдет 21 и 22 июня, раздел "Говорение" выпускники сдают по желанию.

Письменная и устная части экзамена оцениваются вместе: за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную — 20.

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# ЕГЭ

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