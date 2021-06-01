Тюменские выпускники сдают ЕГЭ по биологии и иностранным языкам

| Фото: группа " ЕГЭ и ГИА" во ВКонтакте | Фото: группа " ЕГЭ и ГИА" во ВКонтакте

Единый госэкзамен по биологии и письменную часть ЕГЭ по иностранным языкам сдают выпускники Тюменской области 18 июня, сообщает департамент образования и науки Тюменской области.

Заявление на участие в ЕГЭ по биологии подали более 1,5 тыс. ребят, за 3 часа 55 минут им предстоит выполнить 28 заданий, в том числе решить две биологические задачи.

ЕГЭ по иностранным языкам выбрали более 540 выпускников. Традиционно английский язык самый популярный, далее идут немецкий, французский и китайский.

Экзамен разделен на две части: письменную и устную (раздел "Говорение"). 18 июня ребята пишут первую часть, письменную. Устная часть пройдет 21 и 22 июня, раздел "Говорение" выпускники сдают по желанию.

Письменная и устная части экзамена оцениваются вместе: за письменную можно максимально получить 80 баллов, за устную — 20.