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Поисковики передали родственникам бойца Александра Шадрина его медальон

Общество, 18:43 18 июня 2021

Фото пресс-службы администрации Тюмени

Поисковики передали родственникам медальон лейтенанта Александра Федоровича Шадрина, погибшего под Ржевом в годы Великой Отечественной войны. Об этом на своей официальной странице в Instagram рассказал глава областной столицы Руслан Кухарук.

"В апреле поисковая удача улыбнулась участникам поисковых отрядов "Норд" из Сургута и "Медведь" из города Старая Русса: в ходе экспедиции "Ржев. Калининский фронт" были обнаружены останки нашего земляка Александра Шадрина. Его имя высечено на плитах мемориального комплекса "Прощание". Во время празднования 9 Мая мы с поисковиками сделали сюжет на телеканале "Регион-Тюмень" и попросили журналиста рассказать о найденном медальоне и о том, что разыскиваем родственников Александра Шадрина. И снова удача – племянница бойца Светлана Шадрина увидела новость и откликнулась", - рассказал Руслан Кухарук.

22 июня 2021 года останки лейтенанта Шадрина с отданием воинских почестей будут погребены на мемориальном кладбище Ржева, сообщил глава Тюмени. Руслан Кухарук поблагодарил поисковиков за то, что они возвращают имена героев из безвестности.

Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени Фото пресс-службы администрации Тюмени ﻿

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# поисковики , Руслан Кухарук

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