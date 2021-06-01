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В семи школах Тюменского района идет ремонт

Общество, 18:42 19 июня 2021

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Строительно-монтажные работы в Андреевской школе Тюменского района уже завершены, сейчас в здании ведутся отделочные работы.

Завершен ремонт кровли в Наримановской школе, обустроено водоснабжение спортивного зала в Муллашинской. В дошкольном подразделении Богандинской школы №1 приведены в порядок группы для малышей, установлена новая сантехника. Капитальный частичный ремонт идет в Горьковской школе: здесь оборудуют помещения для дошкольного отделения на 50 мест. В Боровском детском саду "Журавушка" укрепляют фундамент. Работы на этих объектах завершатся в августе. В самое ближайшее время начнутся работы в Акияровской средней школе – строители отремонтируют вентиляцию, заменят оконные и дверные блоки.

Более глобальный ремонт ждет Салаирскую школу. Требуются отделочные, сантехнические, электромонтажные работы, восстановление отмостки здания, установка дверей и прочее. Ремонт продлится около года, сообщает пресс-служба главы Тюменского района.

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