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Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса

Пять человек получили травмы при столкновении двух иномарок в Тюмени

Происшествия, 13:18 19 июня 2021

Фото пресс-службы УГИБДД Тюменской области

Семь дорожно-транспортных происшествий произошло 18 июня в Тюменской области, 1 человек погиб, 10 человек ранены. Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ГИБДД.

Пять человек травмированы вчера в 20 часов 20 минут в ДТП на перекрестке улиц Южной и Колхозной в Тюмени. Предварительно, водитель автомобиля "Лифан", при движении по второстепенной дороге не уступил право проезда автомобилю "Мазда". В аварии различные повреждения получили оба водителя 29-ти и 58-ми лет, пассажиры "Лифан" женщина 26-ти лет и 6-летняя девочка, 29-летняя пассажирка "Мазды". Девочка перевозилась на заденем сиденье в детском автокресле. По свидетельству ее мамы, отец, который находился за рулем "Лифана" отвлекся на ребенка. Нарушение правил проезда перекрестков остается главной причиной ДТП в Тюмени.

В селе Усть-Тавда в Ярковском районе в около 22 часов автомобиль "Мицубиси" съехал в кювет и затем въехал в опору ЛЭП. 36-летний водитель иномарки скончался на месте ДТП. Предварительно, он не был пристегнут ремнем безопасности. Обстоятельства трагедии выясняются.

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