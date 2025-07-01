В Тюмени в ДТП погиб мотоциклист

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло в Тюмени 16 июля. На ул. Ставропольской столкнулись автомобиль Skoda и мотоцикл Suzuki. 32-летний мотоциклист погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно, водитель Skoda не пропустил мотоциклиста, поворачивая налево. Стаж погибшего водителя за рулем шесть лет. Он был в защитном шлеме. Обстоятельства выясняются.

На место аварии выехал прокурор Калининского административного округа Тюмени Анатолий Митин. Прокуратура округа по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.