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В Тюмени в ДТП погиб мотоциклист

Происшествия, 11:52 16 июля 2025

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Смертельное ДТП произошло в Тюмени 16 июля. На ул. Ставропольской столкнулись автомобиль Skoda и мотоцикл Suzuki. 32-летний мотоциклист погиб, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

Предварительно, водитель Skoda не пропустил мотоциклиста, поворачивая налево. Стаж погибшего водителя за рулем шесть лет. Он был в защитном шлеме. Обстоятельства выясняются.

На место аварии выехал прокурор Калининского административного округа Тюмени Анатолий Митин. Прокуратура округа по данному факту организовала проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения, взяла на контроль ход и результаты процессуальной проверки.

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# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

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