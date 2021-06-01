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Более 260 выпускников ТВВИКУ пополнят ряды российских и иностранных вооруженных сил

Общество, 18:23 19 июня 2021

Фото ИА "Тюменская линия"

201 российский и 61 иностранный военнослужащий приняли участие в торжественной церемонии, посвященная выпуску молодых офицеров из Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала инженерных войск А.И. Прошлякова.

Торжественное мероприятие прошло на площади 400-летия Тюмени. От училища до площади выпускники прошли по улицам областной столицы с песнями и в сопровождении военного оркестра.

"Запомните, на оценку "удовлетворительно" или "хорошо" Родину защищать нельзя. Это нужно делать только на отлично. В добрый путь, лейтенанты!", - напутствовал выпускников начальник ТВВИКУ генерал-майор Дмитрий Евмененко.

Евгений Бабенко

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# Дмитрий Евмененко , ТВВИКУ

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